Праздник, который научил ребят взаимодействовать

7 июня в Лианозовском парке прошел городской благотворительный праздник «Каждому ребенку — надежная семья».

Мероприятие проводит Региональный общественный фонд поддержки многодетных, приемных и неполных семей «Дети — наше будущее» при поддержке Департамента культуры города Москвы.

В празднике приняли участие дети из многодетных, приемных и неполных семей. И для них такая прогулка в парке стала ярким впечатлением. Для них были организованы различные интересные, необычные, увлекательные формы активностей.

Например, ребята с удовольствием катались на аттракционах, играли, участвовали в различных увлекательных конкурсах и мастер-классах. Словом, отлично провели время.

Всего в акции приняли участие порядка 100 многодетных, приемных, неполных семей.

Также в празднике смогли принять участие и гости Лианозовского парка. Ребята с удовольствием знакомились, общались, вместе играли.

— Думаю, что такие встречи, такой формат общения нужен детям — они учатся взаимодействовать, познают мир, понимают, что ребята живут в разных условиях, а это помогает сопереживать, сочувствовать, — поделилась мать пятерых детей Маргарита Игошина.

Несмотря на то что погода в этот день не баловала теплом, настроение у детей и взрослых было отличное. Ведь главное — это найти новых друзей, хорошо провести время, повеселиться, а для этого никакая непогода не может стать препятствием.