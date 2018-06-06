Топ‐4 способов уберечь ребенка от наркотиков

С каждым годом число наркозависимых детей в России стремительно увеличивается. По статистике, средний возраст наркоманов в стране составляет 16‐18 лет. Врач‐психиатр, нарколог Игорь Лазарев рассказал «360», как можно защитить подростков от употребления наркотиков.

По мнению Игоря Лазарева, главная причина подростковой наркозависимости кроется во влиянии семьи. Очень часто дети начинают пробовать наркотики из-за нехватки родительского внимания и любви. С помощью наркотических средств подростки пытаются восполнить то, чего им не хватает, сообщил психотерапевт.

Игорь Лазарев дает следующие советы родителям, которые хотят обезопасить своего ребенка от влияния наркотиков:

1. Оказывать детям должное внимание. Родители обязаны выстраивать доверительные отношения с ребенком.

2. Взрослые не должны злоупотреблять лидерской позицией. Им следует общаться со своим ребенком как равный с равным.

3. В любом случае рекомендуется «не отпускать ситуацию» и в случае необходимости вмешиваться в проблемы ребенка. 4. Самое главное — любить ребенка с самого рождения и винить в первую очередь себя в его проступках. Также врач заявил, что наркотики стали для российского потребителя доступнее. По словам эксперта, сегодня любой человек может в интернете заказать наркотические вещества. Кроме этого в России растет тенденция употребления марихуаны. Большинство подростков считает, что курить марихуану не вредно. Этому способствует легализация данного наркотика во всем мире, сообщил нарколог.

По статистике, каждый год в России около 90 тысяч людей начинают употреблять наркотики. Эксперты отмечают, что средний возраст наркоманов в стране составляет 16-18 лет. Употребляющие опасные вещества люди чаще всего умирают из-за несчастных случаев: попадают под машину, падают с крыш или балконов, замерзают на улицах в холода.

Специалисты разработали модель, которая способна предсказать действие сильного обезболивающего бупренорфина на беременных. Данное лекарство является основным средством для лечения опиоидной зависимости и теперь можно будет точно рассчитать его дозировку для наркозависимых будущих матерей.