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В Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей прошел День открытых дверей
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В Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей прошел День открытых дверей 

Вестник района Гагаринский 9 минут назад
Фото: Вестник района Гагаринский
На днях для поступающих аспирантов и ординаторов в институте состоялся День открытых дверей.
В этот день здесь собрались те, кто решил навсегда связать свою жизнь с медициной и помогать детям в борьбе с болезнями. Во вступительном слове и.о. директора центра, д.м.н., профессор А. П. Фисенко пожелал молодым людям успехов и терпения.
Программа мероприятия была очень насыщенной. Сначала была проведена пресс-конференция с участием ведущих сотрудников института и других специалистов в области педиатрии. После собравшиеся молодые доктора смогли познакомиться с медицинским иссле­довательским центром здоровья детей.
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