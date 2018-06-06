В Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей прошел День открытых дверей

На днях для поступающих аспирантов и ординаторов в институте состоялся День открытых дверей.

В этот день здесь собрались те, кто решил навсегда связать свою жизнь с медициной и помогать детям в борьбе с болезнями. Во вступительном слове и.о. директора центра, д.м.н., профессор А. П. Фисенко пожелал молодым людям успехов и терпения.

Программа мероприятия была очень насыщенной. Сначала была проведена пресс-конференция с участием ведущих сотрудников института и других специалистов в области педиатрии. После собравшиеся молодые доктора смогли познакомиться с медицинским иссле­довательским центром здоровья детей.