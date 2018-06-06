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Педагоги из центра «Дети Марии» организовали экскурсию в Музей декоративно-прикладного искусства
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Педагоги из центра «Дети Марии» организовали экскурсию в Музей декоративно-прикладного искусства 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Группа взрослых инвалидов из Психоневрологического интерната №11 под руководством преподавателей из Художественного центра «Дети Марии» 4 июня посетила Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства.
— Молодые люди увидели выставку янтаря и узнали, как образуется «солнечный камень», каких оттенков он бывает и что из него делают, — поделилась подробностями Татьяна Головкина, координатор программ учреждения.
Она уточнила, что это основная экспозиция музея. Посмотреть на янтарь можно будет до 5 ноября 2018 года.
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