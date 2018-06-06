Десятилетие детства, объявленное Путиным, в зауральском лагере «Салют» отметили новосельем

На солнечной поляне в сосновом бору 400 ребят аплодировали сами себе и гостям. В детском загородном оздоровительном лагере «Салют», расположенном в 12 км от города Шадринска, торжественно и весело отметили начало первой смены и открытие двух новых благоустроенных корпусов, сданных в эксплуатацию точно в срок перед началом лета. Городской лагерь стал местом приложения сил компании «ФОРЭС» и ее партнера — завода «Технокерамика». Уже не первый год они вкладывают значительные средства в развитие материальной базы для полноценного отдыха детей не только Шадринска, но и городов Среднего Урала.

«У нас сейчас отдыхают дети из не только Курганской, но и Свердловской области — Среднеуральска и Богдановича», — отметила директор лагеря Лилия Куликова.

Таких корпусов теперь в «Салюте» три. Первый из них местные строители построили на средства «ФОРЭС» в 2015 году, рассказала «ФедералПресс» мэр Шадринска Людмила Новикова . Возведение еще двух началось в сентябре прошлого года.

«25 августа закончился оздоровительный сезон, и затем строители вышли на площадку, — отметила Новикова. — Нужно было сначала убрать старые деревянные корпуса, а затем до морозов заложить нулевой цикл новых зданий. Мы все — и компания, и мэрия, и строители — работали в тесной связке, и все получилось как нельзя лучше».

Все три корпуса заменили прежние деревянные, построенные еще в 1957 году. Сегодня в каждом из новых одноэтажных благоустроенных зданий с отдельными санузлами и душевыми для девочек и мальчиков живут по 50 детей. Уютные спальни, комфортабельная мебель, комнаты для отдыха с огромным телевизором — условия, которые дети уже оценили. Нам здесь нравится, сообщили мальчишки и девчонки.

Оздоровительный лагерь «Салют» был создан 61 год назад. Сейчас он становится все более комфортабельным и привлекательным благодаря совместным усилиям властей города и их социальных партнеров, отметил заместитель губернатора Курганской области Александр Карпов , приветствуя ребят.

«Это первый пример в области, когда предприятие вложило около 20 млн рублей для строительства таких объектов», — сказал он, передавая благодарность от губернатора Алексея Кокорина меценатам, строителям и руководителям лагеря.

Огромную благодарность всем участникам этого проекта высказала и мэр Шадринска Людмила Новикова, вручив специальные сувениры.

А один из владельцев компании, заместитель генерального директора «ФОРЭС» Евгений Рожков пожелал всем детям: «Учитесь хорошо, станьте бизнесменами и вкладывайте силы и средства в развитие города Шадринска, этого лагеря».

От имени коллектива компании и всех родителей он поздравил ребят с самым длинным праздником в году — летними каникулами. Отметим, что при поддержке «ФОРЭС» и «Технокерамики» в лагере, кроме того, отремонтировали клуб, столовую и два старых корпуса. Отдыхающие здесь дети каждый день занимаются в творческих студиях и спортивных секциях. Каждую смену в лагере работают около 20 развивающих центров, где ребята познают театральное искусство, занимаются танцами, посещают кружок вокала, лепки из пластилина, плетения из бисера. В лагере построен киноконцертный зал, оборудованный современной звуковой, световой и видеоаппаратурой, библиотека, стадион, современный открытый бассейн, спортивные и игровые площадки, летняя эстрада. Пятого июня фактически был первый по-настоящему летний день. А мальчишки уже просятся в воду…

Такое частно-муниципальное партнерство все больше вписывается и в федеральную политику. Неслучайно президент России своим указом в прошлом году объявил десятилетие детства. А детский омбудсмен Анна Кузнецова недавно предложила ввести «детский компонент» в оценку деятельности губернаторов. Свою целенаправленную политику по целому ряду направлений продолжает формировать и «ФОРЭС». В случае с «Салютом» речь идет об оздоровлении сотрудников компании и их детей. «Технокерамика» уже сейчас пользуется преимуществами той системы субсидий, которая выстроена в Курганской области. И добавляет к ним собственные дотации, так что за каждого из детей, которых завод отправляет в этот лагерь, родители платят всего тысячу рублей. А учащиеся кадетской школы, над которой шефствует предприятие, вообще отдыхают в «Салюте» бесплатно. В компании обсуждают возможность использовать этот опыт и для тех детей, родители которых работают на заводах «ФОРЭС» в Свердловской области — с прицелом на то, чтобы «Салют» стал, так сказать, базовым лагерем. А основным местом отдыха для взрослых, которым врачи рекомендуют санаторно-курортное лечение, станет санаторий «Курьи», что недалеко от Сухого Лога. Туда, кстати, можно ездить всей семьей, тем более летом.

Фото: пресс-служба «ФОРЭС», пресс-служба администрации Шадринска