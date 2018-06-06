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Детский праздник двора прошел на Псковской
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Детский праздник двора прошел на Псковской 

Управа района Лианозово 1 час назад
Фото: Управа района Лианозово
Центр досуга, культуры и спорта «Лидер», расположенный на Псковской улице, провел в первый день лета, 1 июня, праздник двора, посвященный Дню защиты детей. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
— В празднике принимали участие жители района и участники московской смены (городских лагерей кратковременного пребывания). В программе праздника были веселые подвижные игры, загадки и игры с ростовой куклой, — уточнили в пресс-службе «Лидера».
Напомним, центр «Лидер» находится по адресу: Псковская улица, дом 9, корпус 2. (ео)
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