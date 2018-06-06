Детский праздник двора прошел на Псковской

Центр досуга, культуры и спорта «Лидер», расположенный на Псковской улице, провел в первый день лета, 1 июня, праздник двора, посвященный Дню защиты детей. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

— В празднике принимали участие жители района и участники московской смены (городских лагерей кратковременного пребывания). В программе праздника были веселые подвижные игры, загадки и игры с ростовой куклой, — уточнили в пресс-службе «Лидера».

Напомним, центр «Лидер» находится по адресу: Псковская улица, дом 9, корпус 2. (ео)