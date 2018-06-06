Родился и вырос в ИГИЛ. Власти Чечни возвращают из Ирака российских детей

Нельзя помиловать?

После того как разгромили террористов, власти Ирака проводят массовые суды над боевиками и их пособниками. В чёрном списке оказались и бывшие россиянки, покинувшие Россию вместе с мужями-игиловцами. Их детей сейчас возвращают в Россию.

«Если раньше этим занимались только руководители Чечни, используя личные связи, то теперь вопрос решают на федеральном уровне. Речь идёт не о единичных случаях, а о массовом возвращении детей», — говорит правозащитник и общественник из Чечни Ислам Сайдаев.

По данным местной правозащитницы Хеды Саратовой, к ней с просьбами отыскать родственников обратились более 2000 жителей республики и других регионов.

Сложнее всего вывезти женщин. Как сообщила Саратова, иракские власти ужесточили для них процедуру возвращения в Россию, даже для тех, кто не принимал участия в боевых действиях, а просто находился на территории террористического государства. Всех жён боевиков, даже несовершеннолетних, судят за терроризм и незаконное пересечение границы.

21 россиянку иракский суд уже приговорил к пожизненному заключению, двух казнили, 26 ожидают суда.

«Их дети пока находятся в иракских приютах, — продолжает Саратова. — А российские власти ведут переговоры с властями Ирака о том, чтобы осуждённые отбывали наказание на родине».

Приняли как родную

Власти Чечни на днях заявили: ни одного российского ребёнка, оставшегося без родителей в Ираке, не бросят на чужбине. В республике есть добрые люди, которые готовы взять на воспитание маленьких сирот.

«Недавно чеченская семья удочерила 6-летнюю девочку, мама которой, детская писательница из Мурманска, приняла идеологию террористического государства и с двумя маленькими детьми уехала в Сирию. Во время бомбёжек женщина и её старший сын погибли. Девочку привезли в Чечню. Сразу же нашлись добрые люди, которые её приютили», — рассказала Саратова.

В ближайшее время, по данным пресс-службы главы Чечни, из Багдада в Россию вернут ещё 49 детей. 25 из них — ребята, которые родились в России, а также те, чьих родственников удалось разыскать. Ещё 45 ребят приедут позже.

Это мальчишки и девчонки, появившиеся на свет за рубежом.

«38 из них родились в Ираке, пятеро в Турции и один в Германии, — говорит Сайдаев. — Мы попросим их родственников сдать анализ ДНК. Это поможет доказать родство с гражданами России и вернуть детей на родину».

За последние несколько месяцев благодаря усилиям властей Чечни в Россию вернули из Ирака около 100 детей и взрослых.