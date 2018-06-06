Малыши района Коптево отметили День защиты детей

День защиты детей праздновали юные жители в школе № 1679 Коптева. К мероприятию присоединились самые маленькие воспитанники школы.

— В дошкольном отделении для детей всех возрастных групп были проведены праздничные мероприятия: в музыкальном зале дети играли в увлекательнейшие игры, пели веселые песни, рисовали на улице мелками, — уточнил сотрудник образовательного учреждения.

На школьном стадионе продолжилась танцевальная программа, также детей здесь ждали веселые игры, полоса препятствия и эстафеты. (жм)