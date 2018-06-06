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Малыши района Коптево отметили День защиты детей
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Малыши района Коптево отметили День защиты детей 

Управа района Коптево города Москвы 45 минут назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
День защиты детей праздновали юные жители в школе № 1679 Коптева. К мероприятию присоединились самые маленькие воспитанники школы.
— В дошкольном отделении для детей всех возрастных групп были проведены праздничные мероприятия: в музыкальном зале дети играли в увлекательнейшие игры, пели веселые песни, рисовали на улице мелками, — уточнил сотрудник образовательного учреждения.
На школьном стадионе продолжилась танцевальная программа, также детей здесь ждали веселые игры, полоса препятствия и эстафеты. (жм)
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