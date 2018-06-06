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В ЮЗАО заработали экоклассы для детей
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В ЮЗАО заработали экоклассы для детей 

Коньково 33 минуты назад
Фото: Коньково
5 июня отмечался Всемирный день окружающей среды. В этот день в ландшафтном заказнике «Теплый Стан» (Островитянова, 10) открылись экоклассы для детей. Ребят ждет насыщенный культурно-познавательный отдых. Занятия будут проходить по будням с 8.00 до 17.00.
В помещении на территории заказника организуют лекции и тематические занятия, мастер-классы, викторины и экологические игры. Также дети могут посмотреть познавательные фильмы и мультфильмы о природе и найти необходимую информацию в экобиблиотеке, богатство которой они уже успели оценить. Первые гости стали участниками дендровикторины и посмотрели ролики о природных территориях Москвы и России и мультфильм о влиянии человека на планету.
Записаться на занятия можно по телефону: 8-495-336-35-38.
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