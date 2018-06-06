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В Хакасии госпитализировали забытого в детском саду ребенка
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В Хакасии госпитализировали забытого в детском саду ребенка 

Пятый канал 30 минут назад
Фото: Пятый канал
В Хакасии пятилетнего малыша родители забыли забрать из детского сада. Инцидент произошел в городе Саяногорск в Хакасии, сообщает издание МегаТюмень.
По информации журналистов, в полицию обратилась заведующая одного из местных детских садов и сообщила, что за малышом не пришли родители.
Прибывшим на место стражам порядка пришлось госпитализировать ребенка — таковы правила. Впрочем, беспокоиться о состоянии ребенка причин нет.
Сообщается, что мать ребенка ограничена в родительских правах, а 32-летнего отца удалось отыскать только на следующее после инцидента утро. Почему он оставил своего ребенка в саду и где он был — мужчина признаваться отказался. Сейчас решается вопрос о его привлечении к административной ответственности.
Ранее Пятый канал публиковал кадры, на которых видно, как школьнику едва не оторвало ногу в екатеринбургском метро.
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