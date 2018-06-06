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Чиновники проверят детские площадки Орла
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Чиновники проверят детские площадки Орла 

РИА 57 30 минут назад
Фото: РИА 57
Проблему детских площадок областного центра обсудили сегодня, 6 июня, на рабочем совещании в администрации города, сообщает пресс-служба мэрии.
Сити-менеджер Александр Муромский заострил вопрос на необходимости обследования всех детских площадок в Орле. Глава города отметил, что данный вопрос имеет большое значение, поскольку в летние каникулы дети большую часть времени проводят на улицах, в основном на детских и спортивных площадках.
Внимание к данной теме также ранее привлекли активисты регионального штаба ОНФ. Они отметили небезопасные для детского здоровья площадки. Александр Муромский дал поручение предупредить все управляющие компании о начале проверок.
— Примите меры по исключению использования детьми аварийных конструкций. Тоже самое касается детских площадок в местах общего пользования, которые находятся на балансе УКХ. Все аварийные площадки должны быть демонтированы или огорожены, — приводит слова главы города пресс-служба.
Сообщение Чиновники проверят детские площадки Орла появились сначала на РИА 57.
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