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Детские площадки Орла проверят на безопасность
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Детские площадки Орла проверят на безопасность 

АиФ 43 минуты назад
Фото: АиФ
Глава администрации Орла поручил проверить детские площадки города на безопасность.
Александр Муромский отметил, что это вопрос насущный, поскольку в летний период дети проводят много времени на улицах, в основном на детских и спортивных площадках.
Представители Общероссийского народного фронта отметили те площадки, которые сейчас небезопасны для детей. Глава администрации поручил уведомить все управляющие компании о начале проверок. Это же касается и детских площадок в местах общего пользования, которые находятся на балансе УКХ.
«Все аварийные площадки должны быть демонтированы или огорожены», — отметил Александр Муромский.
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