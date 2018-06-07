Детские площадки Орла проверят на безопасность

Глава администрации Орла поручил проверить детские площадки города на безопасность.

Александр Муромский отметил, что это вопрос насущный, поскольку в летний период дети проводят много времени на улицах, в основном на детских и спортивных площадках.

Представители Общероссийского народного фронта отметили те площадки, которые сейчас небезопасны для детей. Глава администрации поручил уведомить все управляющие компании о начале проверок. Это же касается и детских площадок в местах общего пользования, которые находятся на балансе УКХ.

«Все аварийные площадки должны быть демонтированы или огорожены», — отметил Александр Муромский.