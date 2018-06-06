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Воспитанники детского сада на Волжском создали мультфильм
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Воспитанники детского сада на Волжском создали мультфильм 

Управа района Текстильщики 30 минут назад
Фото: Управа района Текстильщики
Воспитанники дошкольного отделения школы №2088 в Текстильщиках вместе с педагогами создали мультипликационный фильм. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— В результате месяца кропотливой, но очень интересной работы на свет появился настоящий мультфильм. Для сюжета дети выбрали шотландскую сказку «По заслугам и расчет». Дошкольники применили все свои умения при работе с разнообразным материалом, в том числе с пластилином. Им пришлось изрядно потрудиться, — уточнил сотрудник администрации.
Напомним, что дошкольное отделение школы №2088 расположено по адресу Волжский бульвар, дом 6, корпус 2. (мю)
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