Воспитанники детского сада на Волжском создали мультфильм

Воспитанники дошкольного отделения школы №2088 в Текстильщиках вместе с педагогами создали мультипликационный фильм. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— В результате месяца кропотливой, но очень интересной работы на свет появился настоящий мультфильм. Для сюжета дети выбрали шотландскую сказку «По заслугам и расчет». Дошкольники применили все свои умения при работе с разнообразным материалом, в том числе с пластилином. Им пришлось изрядно потрудиться, — уточнил сотрудник администрации.

Напомним, что дошкольное отделение школы №2088 расположено по адресу Волжский бульвар, дом 6, корпус 2. (мю)