Медсестру, покалечившую ребенка в роддоме, уволят

Все произошло, когда ребенка пеленала медсестра. Она по неосторожности ударила младенца головой о кувез. Как результат — перелом и гематома. Девочка в состоянии средней тяжести. Родители возмущены. В истории разбирался Павел Панов:

В 7 утра медсестра 17-ой детской больницы пеленала девочку, которой всего десять дней. Стала переносить её и ударила о кувез головой. В результате у ребенка перелом и гематомы. Сейчас малышка находится в состоянии средней степени тяжести и наблюдается уже врачами другой больницы — ДГБ№1 Ярославу сразу направили в реанимацию. И только после того, как девочке провели полное обследование, перевели в палату интенсивной терапии. Врачи дают позитивные прогнозы — ребенок чувствует себя намного лучше. От удара головной мозг не пострадал, сломанная кость должна срастись без последствий.

— Отдаешь дорогого тебе человечка туда, где должны заботиться. Особенно сильно заботиться о таком ребенке. Происходит весьма, весьма неприятная ситуация. Нянечку, медсестру мы не видели, у неё смена закончилась. Лечащий врач и начмед сильно извинялись. Доктор плакала вместе с женою, — рассказывает отец пострадавшего малыша Сергей Плотников

О медсестре с 40-летним стажем Марии Макаренковой, которая, предположительно, случайно ударила малышку, в больнице, отзываются хорошо. Добрая и внимательная. Только лестные слова и от соседей.

— Уравновешенная, хорошая женщина. Мы с ней дружим. И семья у неё очень хорошая и детей она очень сильно любит. Отказники, как она говорит бывают, так она им носочки вяжет. Было когда и мы вместе им вязали, — оправдывает медсестру Марию Макаренкову соседка Валентина Сможенкова.

Сама же Мария перед камерой говорить отказалась. Рассказала лишь о том, что сильно сожалеет о случившемся и не понимает, как это произошло.

В больнице после инцидента провели внутреннюю проверку. Не исключено, что из-за этой ошибки медсестра будет уволена. И хоть родители Ярославы и не держат зла, но считают, что будет справедливым, если Мария Макаренкова больше не будет работать в 17-ой детской больнице.

— Думаю, что она не должна работать в этом месте. Это такое производство, которое не допускает брака. Понимаю, что опыт и так далее, но тем не менее. Человеку нужно уходить, может, в силу возраста и работать со взрослыми детьми, где не так печальны последствия таких ошибок, — комментирует произошедшее рассерженный отец.

Девочка родилась раньше срока, поэтому и оказалась в больнице. Родители буквально пылинки с неё сдували, а здесь удар — откуда не ждали. Причем, как оказалось, многодетная Семья Плотниковых не первая, чей ребенок пострадал в этой больнице.

8 марта этого года также ранним утром медсестра во время пеленания уронила новорожденного малыша. С закрытой черепно-мозговой травмой и переломами теменных костей, мальчик был доставлен в детскую больницу номер один, где и проходил длительную реабилитацию.