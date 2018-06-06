Сотрудники детской библиотеки Соколиной горы проведут чтения книг на свежем воздухе

Детская библиотека №103 откроет летнюю читальню в Измайловском парке. Встреча назначена на девятое июня.

Культурно-просветительская программа под названием «Книжки вышли погулять» состоится в Измайловском парке культуры и отдыха. Сотрудники библиотеки №103 подготовили занятия как для детей, так и для взрослых. Всем участникам встречи предстоит проверить свою сообразительность, соревнуясь в знании русских сказок и участвуя в викторинах. Для гостей мероприятия сотрудники культурного учреждения Соколиной горы подготовили занятия с шахматами, паззлами, раскрасками, игры с мыльными пузырями, обучение оригами и чтение вслух популярных детских книг.

Начало мероприятия 9 июня в 12:00, завершение — в 18:00.

Телефон для справок: +7 (495) 918-32-59.

Фото: предоставлено ГБУК «Детская библиотека № 103».