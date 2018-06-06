К программе отдыха «Московская смена» на 3-й Радиаторской присоединятся 100 детей

В школе № 2099 на 3-й Радиаторской улице 1 июня стартовала городская программа детского отдыха «Московская смена». Как уточнили в администрации образовательного учреждения, этим летом лагерь примет сотню юных москвичей. В образовательном учреждении добавили, что дети будут заниматься по одному из двух направлений: «Я — гражданин России!» и «Творческая мастерская».

Напомним, проект «Московская смена» создан для организации досуга столичных школьников от 7 до 14 лет. Отдых проходит в школах и спортшколах, а также в организациях соцзащиты. Детям предоставляется трехразовое питание, с ними работают педагоги, которые организуют образовательные, физкультурно-оздоровительные и культурные мероприятия — они различаются в зависимости от смены. (жм)