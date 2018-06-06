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К программе отдыха «Московская смена» на 3-й Радиаторской присоединятся 100 детей
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К программе отдыха «Московская смена» на 3-й Радиаторской присоединятся 100 детей 

Управа района Войковский 18 минут назад
Фото: Управа района Войковский
В школе № 2099 на 3-й Радиаторской улице 1 июня стартовала городская программа детского отдыха «Московская смена». Как уточнили в администрации образовательного учреждения, этим летом лагерь примет сотню юных москвичей. В образовательном учреждении добавили, что дети будут заниматься по одному из двух направлений: «Я — гражданин России!» и «Творческая мастерская».
Напомним, проект «Московская смена» создан для организации досуга столичных школьников от 7 до 14 лет. Отдых проходит в школах и спортшколах, а также в организациях соцзащиты. Детям предоставляется трехразовое питание, с ними работают педагоги, которые организуют образовательные, физкультурно-оздоровительные и культурные мероприятия — они различаются в зависимости от смены. (жм)
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