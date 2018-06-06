В парке на Новой улице отметили День защиты детей

В четверг, 31 мая, в парке Ховринского дома культуры железнодорожников, который располагается в районе Западное Дегунино, прошел детский праздник, посвященный Международному дню защиты детей.

— В этот день гостей встречали их любимые друзья — веселые клоуны Гоша и Тотоша, а на сцене юных зрителей ждала большая концертно-развлекательная программа со сказочными героями, конкурсами, танцами, играми и загадками. Победители конкурсной программы были награждены памятными подарками в виде детских познавательных журналов и календарей, — сообщил художественный руководитель учреждения Андрей Чалов.

Ховринский дом культуры железнодорожников находится по адресу ул. Новая, дом 2. (ео)