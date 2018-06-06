«Вера. Надежда. Любовь»: в Волгоградском областном театре кукол прошла уникальная благотворительная акция

Как всегда, в день акции всех её посетителей ждала насыщенная интересная программа. Праздничный тон мероприятию был задан еще на площадке перед входом. Детей встречали артисты кукольного театра, одетые в яркие костюмы. Уже в фойе программа продолжилась интерактивными играми и общением с артистами. Но главным событием акции стал благотворительный показ необычного спектакля — на профессиональную сцену театра вышли артисты-любители с инвалидностью. Молодые люди от 16 до 35 лет, участники театральной студии «Тёплые артисты», представили музыкальный спектакль «Бременские музыканты». Это уже пятая по счёту работа театральной студии, но первый музыкальный спектакль, в котором все участвующие пели и танцевали.

Спектакль вызвал волну искренних аплодисментов в зале. Творческие способности и стремления «теплых артистов» заслуживают особого уважения и восхищения — превозмогая недуги своего тела, они полностью раскрыли перед зрителями душу и обнажили сердце. Тепло, которое они так искренне передавали в зал — бесценно. Фото: Наталья Брыкина

Юлия Фоторная, руководитель театральной студии «Теплые артисты»: «Театру два года, мы существуем благодаря фонду „Дети в беде“. Изначально создавалась просто творческая мастерская театрализованных представлений. Первый спектакль длился три минуты. Но всего лишь за год произошли кардинальные изменения. И в развитии участников, и в самой театральной деятельности. В коллектив входят все категории ребят с ограниченными возможностями здоровья: это и дцп, и аутисты, и слабослышащие, и другие. Мы стремимся к тому, чтобы максимальное количество участников смогли попробовать себя, реализовать свои творческие способности. И у нас уже есть первые большие успехи. Не так давно мы вернулись из Ярославля, где участвовали во Всероссийском фестивале „Виктория“ для молодых людей с ограниченными возможностями, победив в одной театральной номинации. Очень здорово, что существует такие фестивали в стране и такие площадки, как кукольный театр, у нас в Волгограде. Потому что существует реальная проблема — если до 18 лет такие дети еще кому-то нужны, то после — занимайтесь сами собой. Благодаря „Теплому дому“ ребята не одиноки, могут жить в обществе, развиваться. Так, в нашем коллективе сегодня возрастная категория от 16 (мой сын) до 33 лет. Мы приглашаем ребят со всех районов города к нам — „Теплый дом“ открыт для всех».

Зрителями празднично украшенного зала стали такие же дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из многодетных, неполных семей, дети-сироты, для которых поход в театр — большое событие. Фото: Наталья Брыкина

Это ребята из Волгоградского отделения Всероссийского общества слепых, дети с инвалидностью из всех районов города, подопечные Благотворительного фонда «Дети в беде», Волгоградского областного психолого-педагогического центра, Общества помощи детям им. Л. С. Выготского, ГБУ СО «Центральный центр социального обслуживания населения» (Реабилитационное отделение для детей и подростков с ограниченными возможностями"), многодетные семьи Дзержинского района г. Волгограда.

В этот же день, 1 июня, в фойе театра начала свою работу выставка рисунков из коллекции Волгоградской областной детской художественной галереи «Спорт — это жизнь». Выставка будет проходить до 30 июня.

Стоит отметить, что программа «Вера. Надежда. Любовь», проводимая Волгоградским областным театром кукол, в этом году отмечает 15-летний юбилей. Фото: Наталья Брыкина

Александра Николаенко, директор Волгоградского областного театра кукол: «С фондом „Дети в беде“ мы давно сотрудничаем, они ходят к нам на спектакли. А не так давно мы познакомились с руководителем студии „Теплые артисты“ Юлией Фоторной. Изначально они собирались просто прийти к нам на праздник посмотреть спектакль, но потом мы договорились, что студия выступит на сцене со своим спектаклем, для таких же зрителей, как они — детей с ограниченными возможностями здоровья. Результат вы видели. Сегодня на нашей акции побывало 350 человек. Все дети остались довольны.

»Теплые артисты" — большие молодцы. Они действительно театралы, у некоторых шикарная дикция, можно позавидовать. При этом необходимо понимать, с каким трудом им даются некоторые сцены, какие сложности им приходится преодолевать, местами превозмогая себя, свои возможности. И мы очень надеемся, что может быть те, кто сегодня был в зале, после просмотра спектакля поверят в себя и смогут проявить свои способности и таланты. Наш праздник сегодня прошел под девизом: «У всех возможности равные!». И наш театр будет стремиться помогать детям не только сегодня, в День защиты детей, но и на постоянной основе. Поэтому мы предложили студии «Теплые артисты» сотрудничество. Почему бы и нет? Нам несложно сделать такие показы, например, в некоторые будние дни. Дети с ограниченными возможностями не должны быть изолированы от общества. А акция «Вера. Надежда. Любовь» и впредь будет радовать марафоном событий волгоградских детей!". Фото: Наталья Брыкина

Отрадно, что на такие мероприятия реагируют спонсоры. В этом году, как всегда, партнёры театра приготовили для детей вкусные подарки. К примеру, благодаря одной из партнёрской компании маленькие зрители смогли утолить жажду свежими соками. Партнёром акции также стала Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Небольшие подарки для ребят подготовил и сам театр.

Впрочем, лучшим подарком для детей в этот день стали невероятные эмоции — ощущение вкуса жизни, радость, веселье, счастье, возможность благодаря увиденному на сцене воодушевиться и поверить в себя.

Волгоградский областной театр кукол отметил действительно День защиты детей.

Браво «Теплым артистам»! Браво, кукольный театр!