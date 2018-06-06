В поликлинике Митина можно оформить документы для отдыха в лагере или санатории

Во всех столичных детских поликлиниках, в том числе района Митино, открылись кабинеты оформления справок и направлений. Там можно получить необходимые документы для отдыха в лагере или санатории. Об этом сообщили на официальном портале правительства Москвы.

«Кабинеты работают с понедельника по пятницу с 08.00 до 20.00, в субботу — с 09.00 до 15.00. Если нужно, врач кабинета проведет осмотр ребенка. Записаться в кабинет выдачи справок и направлений можно как в день обращения, так и предварительно», — говорится в сообщении.

Если ребенок едет в детский оздоровительный лагерь, родителям необходимо оформить три медицинских документа:

— справку о состоянии здоровья ребенка (форма 079/у);

— справку о контактах по месту жительства;

— справку о контактах по месту учебы (из школы или детского сада).

Для того чтобы отдохнуть с ребенком в санатории, об оформлении медицинских документов стоит позаботиться заранее. Родителям необходимо получить:

— справку для получения путевки с рекомендацией санаторно-курортного лечения;

— санаторно-курортную карту для детей;

— справку о контактах (оформляется по месту жительства, если ребенок посещает школу или детский сад, и с места учебы). (ср)