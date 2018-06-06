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В поликлинике Митина можно оформить документы для отдыха в лагере или санатории
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В поликлинике Митина можно оформить документы для отдыха в лагере или санатории 

Управа района Митино 1 час назад
Фото: Управа района Митино
Во всех столичных детских поликлиниках, в том числе района Митино, открылись кабинеты оформления справок и направлений. Там можно получить необходимые документы для отдыха в лагере или санатории. Об этом сообщили на официальном портале правительства Москвы.
«Кабинеты работают с понедельника по пятницу с 08.00 до 20.00, в субботу — с 09.00 до 15.00. Если нужно, врач кабинета проведет осмотр ребенка. Записаться в кабинет выдачи справок и направлений можно как в день обращения, так и предварительно», — говорится в сообщении.
Если ребенок едет в детский оздоровительный лагерь, родителям необходимо оформить три медицинских документа:
— справку о состоянии здоровья ребенка (форма 079/у);
— справку о контактах по месту жительства;
— справку о контактах по месту учебы (из школы или детского сада).
Для того чтобы отдохнуть с ребенком в санатории, об оформлении медицинских документов стоит позаботиться заранее. Родителям необходимо получить:
— справку для получения путевки с рекомендацией санаторно-курортного лечения;
— санаторно-курортную карту для детей;
— справку о контактах (оформляется по месту жительства, если ребенок посещает школу или детский сад, и с места учебы). (ср)
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