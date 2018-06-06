Ещё
Более 150 человек стали участниками Дня открытых дверей в детской больнице св. Владимира
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Красный воробей
Детектив, Триллер, Драма
Купить билет

Более 150 человек стали участниками Дня открытых дверей в детской больнице св. Владимира 

Управа района Сокольники 1 час назад
Фото: Управа района Сокольники
Для всех желающих получить консультацию у ведущих московских детских врачей распахнула свои двери больница святого Владимира, расположенная в Сокольниках.
Как отметили представители учреждения здравоохранения, несмотря на прекрасную летнюю погоду и начавшийся сезон отпусков, с утра и до середины дня поток людей к консультативному центру не останавливался.
Сделать ожидание приема приятным помогла прекрасная команда аниматоров. Детей задействовали в интересные конкурсы и игры. Организатором представления выступил Благотворительный фонд социальных инициатив «Народное единство».
Более 150 пациентов приняли в этот день специалисты детской больницы Сокольников. Двадцать из них получили путевки на плановую госпитализацию в различные отделения многопрофильного стационара. Там им будет оказана квалифицированная высокотехнологичная медицинская помощь.
Сотрудники больницы святого Владимира выражают благодарность всем участникам мероприятия, а также организаторам анимационной программы для детей.
Фото: предоставлено mos.ru.
Управа района Сокольники: последние новости
В парке «Сокольники» планируется открытие летнего бассейна Юные москвичи с размахом отметили День защиты детей в «Сокольниках» ДМЦ «Сокольники» проведет в ближайшее время два мероприятия для юных москвичей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я повторяю снова, что все проблемы из-за баб»39
Почему Безруков стал так много пить12
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть17
Ляпы в советских кинохитах10
Россиянка в бикини и с термосом взбудоражила Сеть74
Видео
00:55
Песня Цоя под гармошку довела зрителей до слез
Концерты
02:07
Почему Безруков стал так много пить
Кино
04:15
«Я повторяю снова, что все проблемы из-за баб»
Концерты
01:21
Россиянка в бикини и с термосом взбудоражила Сеть
Концерты
02:56
Чем Градский обидел Кончаловского
Кино
10:30
Как на самом деле создают звуки для кино
Кино
07:31
Роли, которые актёры возненавидели
Кино
10:05
Артисты, которые сыграли отвратительно
Кино
08:43
Роли-камео, придавшие фильмам пикантность
Кино
03:05
Лиза Монеточка: Земфира поколения Z?
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение