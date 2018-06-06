Более 150 человек стали участниками Дня открытых дверей в детской больнице св. Владимира

Для всех желающих получить консультацию у ведущих московских детских врачей распахнула свои двери больница святого Владимира, расположенная в Сокольниках.

Как отметили представители учреждения здравоохранения, несмотря на прекрасную летнюю погоду и начавшийся сезон отпусков, с утра и до середины дня поток людей к консультативному центру не останавливался.

Сделать ожидание приема приятным помогла прекрасная команда аниматоров. Детей задействовали в интересные конкурсы и игры. Организатором представления выступил Благотворительный фонд социальных инициатив «Народное единство».

Более 150 пациентов приняли в этот день специалисты детской больницы Сокольников. Двадцать из них получили путевки на плановую госпитализацию в различные отделения многопрофильного стационара. Там им будет оказана квалифицированная высокотехнологичная медицинская помощь.

Сотрудники больницы святого Владимира выражают благодарность всем участникам мероприятия, а также организаторам анимационной программы для детей.