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В парке «Сокольники» планируется открытие летнего бассейна
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В парке «Сокольники» планируется открытие летнего бассейна 

Управа района Сокольники 1 час назад
Фото: Управа района Сокольники
Всего в парке «Сокольники» оборудовано четырнадцать детских площадок. В частности, в парке есть площадка, приспособленная для детей с особенностями развития, а также открыты детские клубы, детские кафе и популярный «Панда-парк».
В Перовском парке (ВАО) также пройдут специальные занятия для школьников в рамках проекта по изучению английского языка. Посещать уроки могут ребята разных возрастных категорий: от 7 до двенадцати лет и от 13 до шестнадцати лет. В ходе курса дети выучат названия растений, животных и планет. Кроме того, дети постараются разгадать загадки на английском языке.
В пресс-службе мэра и правительства Москвы сообщили, что летом в московских парках пройдет свыше 18,5 тысяч разнообразных мероприятий.
Напомним, в парке «Сокольники» в этом году также планируется открытие летнего бассейна. Аналогичные бассейны под открытым небом будут открыты в «Северном Тушине», «Фили» и в «Лужниках» и Измайловском парке. Об этом сообщает официальный портал mos.ru.
Фото: предоставлено порталом mos.ru.
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