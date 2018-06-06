В парке «Сокольники» планируется открытие летнего бассейна

Всего в парке «Сокольники» оборудовано четырнадцать детских площадок. В частности, в парке есть площадка, приспособленная для детей с особенностями развития, а также открыты детские клубы, детские кафе и популярный «Панда-парк».

В Перовском парке (ВАО) также пройдут специальные занятия для школьников в рамках проекта по изучению английского языка. Посещать уроки могут ребята разных возрастных категорий: от 7 до двенадцати лет и от 13 до шестнадцати лет. В ходе курса дети выучат названия растений, животных и планет. Кроме того, дети постараются разгадать загадки на английском языке.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы сообщили, что летом в московских парках пройдет свыше 18,5 тысяч разнообразных мероприятий.

Напомним, в парке «Сокольники» в этом году также планируется открытие летнего бассейна. Аналогичные бассейны под открытым небом будут открыты в «Северном Тушине», «Фили» и в «Лужниках» и Измайловском парке. Об этом сообщает официальный портал mos.ru.