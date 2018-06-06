Веселый праздник для дошколят устроили в Войковском

В школе № 717 Войковского района прошел праздник, посвящённый Дню защиты детей. Как уточнили организаторы, мероприятие получилось ярким, веселым, добрым и доставило маленьким участникам — обучающимся дошкольного отделения — массу приятных впечатлений.

— Звучали детские песни и стихи, ребята танцевали в группе и на площадке детского сада. Дети с удовольствием принимали участие в соревнованиях и эстафетах, получили множество положительных эмоций, — рассказал один из организаторов встречи.

Напомним, что День защиты детей отмечается 1 июня. (жм)