Школьникам рассказали про правила дорожного движения

Ученикам образовательного учреждения №1799 рассказали 5 июня про правила дорожного движения. Занятия прошли в рамках летней общегородской программы «Московская смена».

Школьники узнали про правила поведения рядом с проезжей частью.

— После образовательной беседы для столичных ребят организовали культурную программу в галерее «На Шаболовке», — рассказала руководитель «Московской смены» в учреждении Юлия Веселкина.

Отметим, что открытие летнего лагеря при школе состоялось в День защиты детей — 1 июня.