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Школьникам рассказали про правила дорожного движения
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Школьникам рассказали про правила дорожного движения 

Управа района Якиманка 1 час назад
Фото: Управа района Якиманка
Ученикам образовательного учреждения №1799 рассказали 5 июня про правила дорожного движения. Занятия прошли в рамках летней общегородской программы «Московская смена».
Школьники узнали про правила поведения рядом с проезжей частью.
— После образовательной беседы для столичных ребят организовали культурную программу в галерее «На Шаболовке», — рассказала руководитель «Московской смены» в учреждении Юлия Веселкина.
Отметим, что открытие летнего лагеря при школе состоялось в День защиты детей — 1 июня.
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