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Выпускной бал для будущих первоклашек устроили на Ленинградке
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Выпускной бал для будущих первоклашек устроили на Ленинградке 

Управа района Войковский 48 минут назад
Фото: Управа района Войковский
В школе № 224 на Ленинградском шоссе состоялись традиционные для конца учебного года праздничные концерты с участием малышей «До свидания, детский сад!».
— Выпускные балы в детском саду — особое событие не только для каждого ребенка, но и для его родителей. Ведь еще совсем недавно они привели своих чад в детский сад, но уже скоро — это будущий первоклассник! Вот и пришло время сказать: «До свидания!», — заявили организаторы программы.
Мероприятие проходило по адресу: Ленинградское ш., д. 50 А. (жм)
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