Выпускной бал для будущих первоклашек устроили на Ленинградке

В школе № 224 на Ленинградском шоссе состоялись традиционные для конца учебного года праздничные концерты с участием малышей «До свидания, детский сад!».

— Выпускные балы в детском саду — особое событие не только для каждого ребенка, но и для его родителей. Ведь еще совсем недавно они привели своих чад в детский сад, но уже скоро — это будущий первоклассник! Вот и пришло время сказать: «До свидания!», — заявили организаторы программы.

Мероприятие проходило по адресу: Ленинградское ш., д. 50 А. (жм)