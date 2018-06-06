России порекомендовали усилить законы против сексуальной эксплуатации детей

ЖЕНЕВА, 6 июн — РИА Новости Елизавета Исакова . Комитет ООН по правам ребенка рекомендовал России усилить законодательство по борьбе с сексуальной эксплуатацией детей, а также установить 18 лет как минимальный возраст для вступления в брак, говорится в опубликованном в среду в Женеве заключении экспертов по докладу РФ о выполнении положений Факультативного протокола, касающегося торговли детьми, детской проституции и детской порнографии.

Минимальный возраст для вступления в брак в РФ на данный момент установлен на уровне 18 лет, но закон допускает вступление в брак с 16 лет в исключительных случаях и с разрешения компетентных органов. Эксперты ООН в своих рекомендациях исходят из того, чтобы предотвратить ранние браки среди детей, в первую очередь, на Северном Кавказе.

Комитет ООН предлагает РФ укрепить законодательство в области суррогатного материнства, чтобы предотвратить продажу детей таким образом. Также эксперты считают нужным укрепить законодательство в области предотвращения детской сексуальной эксплуатации и сексуального туризма и связать национальную базу преступлений в отношении детей с международной базой Интерпола . По мнению экспертов, не следует закрывать уголовные дела, возбужденные в связи с преступлениями в отношении детей, если жертва забирает свое заявление из полиции. Среди рекомендаций содержится и предложение усилить работу по выявлению детей, которые могут стать жертвами торговли, детской проституции и порнографии.

В документе при этом содержится рекомендация сделать все положения Факультативного протокола широко известными общественности, особенно детям и их семьям, в том числе посредством специальных программ на федеральном и местном уровнях.