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В библиотеке №172 прошел детский праздник
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В библиотеке №172 прошел детский праздник 

Обручевский меридиан 1 час назад
Фото: Обручевский меридиан
Мероприятие было приурочено ко Дню защиты детей. Помимо организации праздника для детей целью мероприятия было привлечение внимания к важности счастливого детства для каждого ребенка, независимо от его физических возможностей, социального положения родителей и жизненных обстоятельств семьи. Все участники праздника получили массу положительных эмоций. Родители и дети поблагодарили председателя общества многодетных семей и семей с детьми-инвалидами «Семья» Ларису Алексеевну Набатчикову, организовавшую праздник.
Обручевский меридиан: последние новости
Новейшее направление в мировой практике развивают в Обручевском районе Накануне Дня защиты детей волонтеры навестили маленьких пациентов Детей и их родителей поздравили с праздником
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