В библиотеке №172 прошел детский праздник

Мероприятие было приурочено ко Дню защиты детей. Помимо организации праздника для детей целью мероприятия было привлечение внимания к важности счастливого детства для каждого ребенка, независимо от его физических возможностей, социального положения родителей и жизненных обстоятельств семьи. Все участники праздника получили массу положительных эмоций. Родители и дети поблагодарили председателя общества многодетных семей и семей с детьми-инвалидами «Семья» Ларису Алексеевну Набатчикову, организовавшую праздник.