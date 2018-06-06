Ещё
Завтра в Москве пройдет благотворительный праздник «Каждому ребенку — надежная семья»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Красный воробей
Детектив, Триллер, Драма
Купить билет

Завтра в Москве пройдет благотворительный праздник «Каждому ребенку — надежная семья» 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Москва меняется
В программе праздника мастер-классы, катание детей на аттракционах, проведение благотворительной акции и другие мероприятия, в которых примут участие 100 многодетных, приемных и неполных семей, а также представители органов власти и коммерческих организаций.
Мероприятие проводит Региональный общественный фонд поддержки многодетных, приемных и неполных семей «Дети-наше будущее» при поддержке Департамента культуры города Москвы в рамках празднования Международного Дня Защиты детей.
Праздник начнется в 12:00 в ГАУК города Москвы ПКиО «Лианозовский» по адресу: ул. Угличская, д. 13.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
Сообщение Завтра в Москве пройдет благотворительный праздник «Каждому ребенку — надежная семья» появились сначала на Москва Меняется.
Москва меняется: последние новости
Образовательный проект о ландшафтном дизайне стартует на ВДНХ 2 июня Роль музеев в формировании исторической памяти обсудят в Музее Победы Сотрудники «Аэроэкспресс» вручат подарочные комплекты детям в честь Дня защиты детей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я повторяю снова, что все проблемы из-за баб»46
Почему Безруков стал так много пить12
Ляпы в советских кинохитах10
Россиянка в бикини и с термосом взбудоражила Сеть74
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть17
Видео
00:55
Песня Цоя под гармошку довела зрителей до слез
Концерты
02:07
Почему Безруков стал так много пить
Кино
04:15
«Я повторяю снова, что все проблемы из-за баб»
Концерты
01:21
Россиянка в бикини и с термосом взбудоражила Сеть
Концерты
02:56
Чем Градский обидел Кончаловского
Кино
10:30
Как на самом деле создают звуки для кино
Кино
07:31
Роли, которые актёры возненавидели
Кино
10:05
Артисты, которые сыграли отвратительно
Кино
08:43
Роли-камео, придавшие фильмам пикантность
Кино
03:05
Лиза Монеточка: Земфира поколения Z?
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение