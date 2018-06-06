Завтра в Москве пройдет благотворительный праздник «Каждому ребенку — надежная семья»

В программе праздника мастер-классы, катание детей на аттракционах, проведение благотворительной акции и другие мероприятия, в которых примут участие 100 многодетных, приемных и неполных семей, а также представители органов власти и коммерческих организаций.

Мероприятие проводит Региональный общественный фонд поддержки многодетных, приемных и неполных семей «Дети-наше будущее» при поддержке Департамента культуры города Москвы в рамках празднования Международного Дня Защиты детей.

Праздник начнется в 12:00 в ГАУК города Москвы ПКиО «Лианозовский» по адресу: ул. Угличская, д. 13.

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