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Мишонова поддержала идею об открытии родителям доступа к меддокументации подростков
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Мишонова поддержала идею об открытии родителям доступа к меддокументации подростков 

РИАМО 48 минут назад
Фото: РИАМО
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова поддержала инициативу самарских депутатов, которые внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, разрешающий родителям доступ к медицинской документации несовершеннолетних старше 15 лет, говорится в сообщении пресс-службы детского омбудсмена Подмосковья.
«В настоящее время дети в 15 лет сами определяют, сдавать им тесты на наркотики или нет, стоит ли им лечиться от наркомании, ходить к психологу в случае психологических проблем или нет. Более того, в случае выявления каких-либо психических отклонений подросток вправе решать сам, проводить ли ему соответствующую терапию, ложиться ли в стационар. Это неправильно!» — сказала Мишонова.
Она подчеркнула, что больше всего правонарушений дети совершают именно в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
«Если родители несут ответственность за жизнь и здоровье своих детей до 18 лет, то они имеют полное право иметь доступ к любой медицинской информации о них, чтобы своевременно им помочь, даже если ребенок еще не понимает, что ему нужна помощь. В случае с наркоманией своевременный доступ родителей к медицинской информации — это шанс для ребенка выжить. Ведь наркоманы живут в среднем три-пять лет», — отметила Мишонова.
Депутаты Госдумы намерены рассмотреть соответствующий законопроект во время осенней сессии.
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