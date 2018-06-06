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Детям с ревматологическими болезнями нужна поддержка
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Детям с ревматологическими болезнями нужна поддержка 

Доктис 34 минуты назад
1 июня в парке «Коломенское» прошли торжественные мероприятия сразу по поводу двух праздников: акции в поддержку детей с ревматологическими заболеваниями и юбилея Первого медицинского института, которому в этом году стукнет 260 лет.
Маленькие пациенты с серьезными аутоиммунными заболеваниями, которые лечатся в НМИЦ здоровья детей (там находится самый крупный в Европе ревматологический детский центр) и детской больнице при Первом МГМУ имени Сеченова в рамках устроенного для них праздника посетили с экскурсией дворец Алексея Михайловича. Ну взрослые известные врачи а в это время говорили о проблемах, с которыми сегодня связано лечение таких детей.
Известный детский ревматолог профессор Людмила Алексеева рассказала, что еще лет 20 назад такие заболевания часто означали для человека гарантированную инвалидность в будущем. Однако сегодня в руках специалистов есть высокотехнологичные препараты, созданные с помощью генной инженерии, которые позволяют людям с ревматологическими диагнозами (красная волчанка, ювенальный ревматоидный артрит, болезнь Бехтерева и пр.) вести полноценную жизнь.
И все же проблем немало. Эксперты общественной организации «Возрождение» отметили, что серьезные сложности связаны с получением такого лечения за государственный счет. Так, по словам вице-президента организации Жанны Гарибян, курс лечения инновационными препаратами обходится до миллиона рублей ежемесячно, однако пациентам лечение положено бесплатно лишь при наличии инвалидности. Как только дети достигают ремиссии, их снимают с гособеспечения, тогда как лечение им требуется постоянно. Эксперты надеются, что власти наконец услышат их и помогут разрешить данную ситуацию.
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