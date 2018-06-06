Новый перинатальный центр получил современную технику

К Международному дню защиты детей было приурочено открытие нового перинатального центра в Архангельске.

Новое медучреждение, где будут появляться на свет глубоко недоношенные дети, дети от сложных беременностей и т. д., оснащен по последнему слову техники, которая на 70% — отечественного производства. За оборудование отвечала российская государственная корпорация «Ростех» , которую определили ответственной за строительство 15 подобных учреждений по всей стране.

В целом центр рассчитан на 130 коек; в его неонатальном блоке будут выхаживать детей, появившихся на свет с разного рода проблемами со здоровьем. Высокотехнологичное оборудование поможет докторам спасать от смерти младенцев, которые родились совсем крошечными — от 500 граммов — и предупреждать различные патологии, которые часто развиваются у таких деток. Еще одна гордость нового медучреждения — возможность предложить пациентом полный спектр телемедицинских услуг. В частности, при необходимости доктора центра смогут связываться с лучшими неонатологами страны посредством удаленной связи и получать грамотные консультации.

Как отмечает замгендиректора «Ростеха» Николай Волобуев , сегодня российская техника, предназначенная для выхаживания проблемных детей (а это специальные кювезы для проведения реанимационных мероприятий, аппараты ИВЛ, оборудование для введения наркоза, эндоскопы, аппараты УЗИ и прочее), по своим качествам порой превосходит импортные аналоги: «Благодаря строительству современных перинатальных центров уже удалось достичь существенного снижения показателей материнской и младенческой смертности в стране».

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