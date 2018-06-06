Новый перинатальный центр получил современную технику 

К Международному дню защиты детей было приурочено открытие нового перинатального центра в Архангельске.
Новое медучреждение, где будут появляться на свет глубоко недоношенные дети, дети от сложных беременностей и т. д., оснащен по последнему слову техники, которая на 70% — отечественного производства. За оборудование отвечала российская государственная корпорация «Ростех», которую определили ответственной за строительство 15 подобных учреждений по всей стране.
В целом центр рассчитан на 130 коек; в его неонатальном блоке будут выхаживать детей, появившихся на свет с разного рода проблемами со здоровьем. Высокотехнологичное оборудование поможет докторам спасать от смерти младенцев, которые родились совсем крошечными — от 500 граммов — и предупреждать различные патологии, которые часто развиваются у таких деток. Еще одна гордость нового медучреждения — возможность предложить пациентом полный спектр телемедицинских услуг. В частности, при необходимости доктора центра смогут связываться с лучшими неонатологами страны посредством удаленной связи и получать грамотные консультации.
Как отмечает замгендиректора «Ростеха» Николай Волобуев, сегодня российская техника, предназначенная для выхаживания проблемных детей (а это специальные кювезы для проведения реанимационных мероприятий, аппараты ИВЛ, оборудование для введения наркоза, эндоскопы, аппараты УЗИ и прочее), по своим качествам порой превосходит импортные аналоги: «Благодаря строительству современных перинатальных центров уже удалось достичь существенного снижения показателей материнской и младенческой смертности в стране».
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