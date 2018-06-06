Петербургским школьникам выдадут проездные на электрички

Депутаты петербургского Заксобрания решили помочь детям, живущим за городом. Тем часто приходится ездить на электричках, в том числе в школу, а с билетами, как выяснили парламентарии, не всё хорошо.

Суть — в льготах. По Социальному кодексу, они у учащихся есть, но чтобы ими воспользоваться, детям каждый раз приходится покупать в кассе разовый билет, тратить на это время, стоять в очередях. Студентам проще: тот же Соцкодекс предусматривает для них льготные проездные, которые пополняются раз в месяц. Вот парламентарии и решили: почему бы и для школьников не сделать так же.

«К нам обратились родители учеников с просьбой обеспечить их детям дешевый проезд к месту учебы, — рассказала председатель комиссии Заксобрания по социальной политике Елена Киселева . — Ребята вынуждены ежедневно терять время, стоя в очереди за билетом на электричку, что вызывает недовольство у преподавателей. Ученики, живущие за городом, часто опаздывают на занятия. Мы считаем правильным предоставить социальную льготу для всех учащихся. Она позволит школьникам покупать проездной, который сэкономит и время, и деньги».

Киселева запросила статистику РЖД и выяснила, что ежедневно около тысячи ребят покупают билеты на электрички. По ее оценке, это немало. Причины, почему дети живут за городом, разные: у кого-то родители купили коттедж в пригороде, а их ребёнок не захотел менять любимую школу; кому-то просто удобнее ездить на учебу, в кружки или на секции поездом — часто так делают дети из Купчино или Озерков, которым надо добраться до центра города.

В настоящее время поправки в Социальный кодекс изучают юристы комитета по транспорту. Когда они его отредактируют, документ внесут в ЗакС.