Дети из Волоколамска отправились в оздоровительные лагеря Черного моря бесплатно

Более 1800 детей отдыхают в первую смену в оздоровительных лагерях Черноморского побережья. Об этом сообщила министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.

Средства на приобретение путевок для детей выделены из бюджета Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева

«У нас 1055 детей отправились в детские оздоровительные лагеря Краснодарского края, из них 90 детей — из Волоколамска, они отдыхают в детском лагере «Радуга» в Туапсе», — уточнила Ирина Фаевская

Более 760 детей по бесплатным путевкам отдыхают в Крыму в детских лагерях «Гагарин» и «АртКвест». В 2018 году на курорты Черноморского побережья получат путевки около 8,5 тысяч детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и многодетных семей.