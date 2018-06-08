График работы столичных поликлиник изменится в выходные

Время работы столичных поликлиник, женских консультаций и аптечных пунктов изменится в выходные дни, сообщает портал мэра и правительства Москвы

На прием можно будет попасть 9 июня с 08:00 до 20:00, 10 и 12 июня с 09:00 до 16:00, а 11 июня с 09:00 до 18:00. Травматологические отделения будут работать, как прежде.

В обычное время можно будет вызвать врача на дом 9 июня, а вот 11 июня сделать это можно будет до 18:00, 10 и 12 июня — до 16:00.

Детские поликлиники будут открыты 9 июня с 08:00 до 20:00, а с 10 по 12 июня — с 09:00 до 15:00. Помощь на дому врачи будут оказывать по такому же графику.

Травматологические отделения поликлиник будут работать с 08:00 до 22:00, а молочно-раздаточные пункты — с 06:30 до 12:00. Женские консультации 9 июня будут работать по обычному графику, 11 июня — по графику субботы, а 12 июня — праздничного дежурства. 10 июня они будут принимать пациенток на базе одной из женских консультаций округа.

Аптеки при поликлиниках 9 и 11 июня будут открыты в часы работы медицинских учреждений, а 10 и 12 июня до 16:00 будут открыты только дежурные пункты.

Обособленные аптеки будут работать по графику рабочего дня 9 июня и в обычное время 10 июня. 11 июня они будут открыты по графику субботы, а 12-го — с 10:00 до 18:00. Дежурные аптеки будут работать круглосуточно.