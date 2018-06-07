Многоканальные call-центры для вызова детского врача на дом появятся в Москве до конца года

Многоканальные call-центры для вызова детского врача на дом появятся в Москве в 2018 г. Об этом сообщает официальный сайт мэра столицы.

«В 2018 г. в детских поликлиниках Москвы начнут появляться многоканальные call-центры для вызова врача на дом. Их операторы будут отвечать на звонки родителей, чьи дети прикреплены к филиалам медорганизации. Сейчас, чтобы пригласить педиатра к ребенку, необходимо обращаться непосредственно в филиал поликлиники, к которому он прикреплен. Пилотный проект по созданию многоканального call-центра для вызова детского врача на дом был успешно реализован на базе детской городской поликлиники №110 столичного департамента здравоохранения. В течение трех месяцев родители, чьи дети прикреплены к филиалам и амбулаторному центру этой поликлиники, могли вызвать специалиста к заболевшему ребенку по единому номеру», — говорится в сообщении.

В материале отмечается, что новый подход доказал свою эффективность: многоканальность сделала вызов врача проще и быстрее за счет возможности перераспределять звонки, а единый номер позволил родителям не терять время на поиск нужного телефона. Пилотный проект завершился в мае 2018 г. Сейчас подводятся его итоги, при этом обсуждение проходит с участием родителей.