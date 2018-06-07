Ещё
В поликлиниках Москвы появятся колл-центры для вызова врача ребенку на дом
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

В поликлиниках Москвы появятся колл-центры для вызова врача ребенку на дом 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Многоканальные колл-центры для вызова врача на дом появятся в детских поликлиниках Москвы, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
"В 2018 году в детских поликлиниках Москвы начнут появляться многоканальные колл-центры для вызова врача на дом. Их операторы будут отвечать на звонки родителей, чьи дети прикреплены к филиалам медорганизации. Сейчас, чтобы пригласить педиатра к ребенку, необходимо обращаться непосредственно в филиал поликлиники, к которому он прикреплен", — говорится в сообщении.
Пилотный проект по созданию такого колл-центра был успешно реализован на базе детской городской поликлиники №110 столичного департамента здравоохранения, отмечается в сообщении. В течение трех месяцев родители могли вызвать к прикрепленному к филиалам или амбулаторному центру поликлиники ребенку специалиста, позвонив по единому номеру.
"Для родителей важно, чтобы телефон вызова врача на дом был всегда доступен. Не должно возникать вопросов, куда звонить, если ребенок заболел. Детская поликлиника, в которой реализован проект, помимо амбулаторно-поликлинического центра включает в себя еще три филиала, и у каждого из них номер для вызова врача раньше был свой", — приводятся на портале слова руководителя столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна.
Создание многоканального центра приема звонков поможет избежать путаницы с номерами, добавил Хрипун. Нужный телефон для всех пациентов, прикрепленных к этой медорганизации, станет единым.
РИА Новости: последние новости
"Союзмультфильм" представил третью серию "Возвращения в Простоквашино" Роспотребнадзор проверил более 40 тысяч организаций детского отдыха России порекомендовали усилить законы против сексуальной эксплуатации детей
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я повторяю снова, что все проблемы из-за баб»48
Почему Безруков стал так много пить12
Впервые в жизни франшиза «Звездных войн» убыточна
Откуда выгнали Спейси после скандала4
Роли, которые актёры возненавидели
Видео
00:55
Песня Цоя под гармошку довела зрителей до слез
Концерты
02:07
Почему Безруков стал так много пить
Кино
04:15
«Я повторяю снова, что все проблемы из-за баб»
Концерты
02:55
Наталья Варлей выпала из гроба
Кино
01:21
Россиянка в бикини и с термосом взбудоражила Сеть
Концерты
02:56
Чем Градский обидел Кончаловского
Кино
10:30
Как на самом деле создают звуки для кино
Кино
07:31
Роли, которые актёры возненавидели
Кино
10:05
Артисты, которые сыграли отвратительно
Кино
08:43
Роли-камео, придавшие фильмам пикантность
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение