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Дети военного времени появились в Хабаровском крае
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Дети военного времени появились в Хабаровском крае 

Хабаровский край сегодня 25 минут назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Сегодня, 7 июня, Законодательная дума Хабаровского края приняла закон, который вводит новый статус для людей, чьё детство пришлось на время Великой Отечественной и Советско-Японской войн. Как объяснил корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» первый зампред регионального парламента Юрий Матвеев, под категорию дети военного времени попадают все рождённые до 3 сентября 1945 года жители края.
— Мы отказались от формулировки «дети войны». У войны не может быть детей, она сеет только смерть. Для людей, чьё детство пришлось на тяжелейшее время Великой Отечественной, принятый сегодня краевой закон «Об отдельных вопросах патриотического воспитания граждан» вводит особый статус «дети военного времени», — подчеркнул Юрий Матвеев. — Эти люди говорят: для нас на первом месте не материальные блага, главное — внимание к нам. Будут по территориям созданы советы детей военного времени, будут изготовлена специальная символика. Новый закон даёт право губернатору к определённым датам (9 мая и День окончания Второй мировой войны) поощрять детей войны.
Всего в Хабаровском крае сейчас проживает примерно 74 тысячи детей военного времени. В ближайшее время они смогут получить отличительные значки, которые изготовят по этому случаю. А ко 2 сентября им в качестве поощрения от главы региона предусмотрена выплата по одной тысяче рублей. В дальнейшем, к другим памятным датам эта сумма может быть увеличена.
Помимо закона, который определил статус детей военного времени, краевые депутаты сегодня приняли постановление «О назначении выборов Губернатора Хабаровского края». Они состоятся в регионе 9 сентября этого года. Решение о назначении даты голосования краевая дума должна была принять не ранее чем за 100 дней и не позже, чем за 90 дней до дня выборов.
ИА «Хабаровский край сегодня» ранее писало, что с предложениями выдвинуть свою кандидатуру на этот пост к действующему губернатору региона Вячеславу Шпорту обращались ветераны, представители общественности и главы районов.
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