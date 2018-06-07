В Москве обсудят психиатрические болезни у детей

Психиатрические диагнозы у детей и подростков становятся в последние годы все более частым явлением. В этом году охрана их психического здоровья выбрана основной темой международного конгресса «Психическое здоровье человека XXI века», который запланирован к проведению в столице в октябре.

Статистика свидетельствует о том, что количество психических болезней у детей постоянно растет. Невероятно, но эксперты Всемироной организации здравоохранения утверждают, что сегодня каждый пятый ребенок в мире имеет тот или иной психиатрический диагноз. В странах ЕС их распространенность доходит до 32%. В каждом втором случае заболевание начинается у детей, которые не достигли пятнадцатилетнего возраста.

И все же врачебное сообщество убеждено в том, что вовремя проведенные профилактические мероприятия во многих случаях помогут предотвратить развитие таких заболеваний или максимально уменьшить их проявления и тяжесть последствий. Для этого крайне важна качественная и доступная диагностика. Кроме того, одной из важных задач эксперты также считают изменение отношение общества к людям с такими отклонениями. Для этого, в том числе, важно создать доступную инфраструктуру для детей, которая позволяла бы им не чувствовать себя отрезанными от общества. Одна из главных задач — повысить для таких пациентов доступность качественного образования, которое повысит их шансы самореализации в будущем. Эти проблемы будут обсуждаться ведущими специалистами из разных стран мира на 140 симпозиумах, которые запланированы в рамках мероприятия.

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