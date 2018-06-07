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Василий Филипенко: «Дети — наше будущее», ориентируясь на этот тезис, мы строим свою работу, и старт «Десятилетия детства» в России…
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Василий Филипенко: «Дети — наше будущее», ориентируясь на этот тезис, мы строим свою работу, и старт «Десятилетия детства» в России… 

Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска 1 час назад
Фото: Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска
1 июня, в День защиты детей депутат окружной Думы, председатель Комитета по социальной политике Василий Филипенко побывал на детской площадке, построенной в Ханты-Мансийске в жилом массиве на улице Ленина в рамках проекта партии «Единая Россия» «Городская среда», где пообщался с маленькими горожанами и их родителями.
Он отметил, что за 2017 год в регионе появились 53 детских и 26 спортивных площадок. В планах проекта до 2022 года — обновить ещё 976 дворов Югры, сделать их удобными и комфортными для пребывания детей. «Это яркий пример консолидации усилий партии, органов власти и жителей. Современная инфраструктура для детей создается на придомовых и междомовых территориях, и даже в секторе частной жилой застройки. „Дети — наше будущее“, ориентируясь на этот тезис, мы строим свою работу, и старт „Десятилетия детства“ в России только придает ей дополнительный импульс», — подчеркнул Василий Филипенко.
По словам депутата, нацеленность на выполнение указов Президента РФ и государственных программ, направленных на улучшение качества жизни и воспитания детей, будет способствовать тому, что молодое поколение Югры будет расти и развиваться в лучших условиях. «В нашем регионе сформирована неплохая база для детей, делается много по расширению сети досуговых центров и учреждений дополнительного образования, создания мест для занятий спортом. Не скажу, что всего предостаточно, потому что от избирателей часто слышу информацию о том, что где-то не хватает мощностей, где-то есть вопросы с кадрами, детскими тренерами. Кстати, на мой взгляд, спорт в целом, без разделения на массовый и профессиональный — одно без другого редко бывает, нуждается в дополнительном финансировании. Причём источники могут быть как бюджетными, так и внебюджетными, но для этого нужны стимулы для инвесторов, спонсоров. Поэтому, есть, над чем работать», — отметил Василий Филипенко.
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