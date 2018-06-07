Call-центры для вызова врача на дом появятся в столичных детских поликлиниках

Операторы будут отвечать на звонки родителей, чьи дети прикреплены к филиалам медорганизации.

Работу линии уже протестировали на базе детской городской поликлиники № 110. Родители детей, прикрепленных к филиалам и амбулаторному центру, звонили по единому номеру. Многоканальная линия упростила вызов врача, позволяя перераспределять звонки. Кроме того, родителям не пришлось искать номер конкретной поликлиники, чтобы вызвать врача.

"Для родителей важно, чтобы телефон вызова врача на дом был всегда доступен. Не должно возникать вопросов, куда звонить, если ребенок заболел. Детская поликлиника, в которой реализован проект, помимо амбулаторно-поликлинического центра, включает в себя еще три филиала, и у каждого из них номер для вызова врача раньше был свой", — цитирует руководителя департамента здравоохранения Алексея Хрипуна портал мэра и правительства Москвы

Пилотный проект завершился в мае 2018 года, его итоги обсуждают в ведомстве. Свое мнение высказывают и использовавшие линию родители.

С начала 2018 года горожане могут также онлайн прикрепить ребенка к детской поликлинике. Услуга действует для детей и подростков не старше 18 лет, проживающих в Москве. Для прикрепления понадобятся полис ОМС и свидетельство о рождении. Данные ребенка нужно предварительно подтвердить в Управлении ЗАГС Москвы — ввести информацию о ребенке в личном кабинете на портале mos.ru . За пять месяцев с помощью сервиса прикрепили к медучреждениям более пяти тысяч детей.

Возможность прикрепиться к взрослой поликлинике онлайн действует в столице еще с декабря 2015 года. Услуга доступна всем пользователям, проживающим в столице, старше 18 лет.