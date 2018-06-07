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Брошюры о признаках детского инсульта распространят в московских школах и детсадах
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Брошюры о признаках детского инсульта распространят в московских школах и детсадах 

Агентство «Москва» 56 минут назад
В детских садах, школах и поликлиниках Москвы будут распространять брошюры с информацией о том, как выявить инсульт у детей. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила руководитель центра детского инсульта Морозовской больницы Ирина Щедеркина, добавив, что материалы подготовят специалисты из этого лечебного учреждения.
«В центре ведется анализ информированности родителей, педагогов, подростков о возможности развития инсульта у детей. Нами были разработаны анкеты, проведено анкетирование и сейчас идет их обработка. На основании этой информации будут подготовлены брошюры для распространения в школах, детских садах и поликлиниках», — заявила она.
По словам И. Шедеркиной, презентация брошюры состоится осенью 2018 г. «Обработка закончится к сентябрю, надеемся к конгрессу „Трудный диагноз в педиатрии“, который пройдет в октябре, приготовить брошюру с первичным анализом знаний о детском инсульте в различных группах населения», — пояснила она.
Центр детского инсульта создан на базе Морозовской больницы в 2014 г. в целях совершенствования организации медицинской помощи детям и подросткам с цереброваскулярными заболеваниями. С 2016 г. центр ведет регистр профильных больных.
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