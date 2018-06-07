В Партизанске нашли пропавшего ребёнка

Сообщение о безвестном исчезновении девятилетнего мальчика поступило в дежурную часть отдела МВД России по городу Партизанску. Как рассказала мать ребёнка, он ушёл гулять утром и не вернулся домой ночевать.

«В ходе розыска и обследования прилежащей территории Партизанска мальчик был найден спящим в заброшенном автобусе, находящемся на улице Замараева. В ходе беседы психолога с ребёнком было выяснено, что мальчик заигрался и побоялся идти домой», -сообщили в пресс-службе МВД России по городу Партизанску.

Отметим, с ребёнком и его родителями проведена профилактическая беседа во избежание повторной ситуации.