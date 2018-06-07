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В Красноярском крае выросло число жалоб на нарушение прав ребенка
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В Красноярском крае выросло число жалоб на нарушение прав ребенка 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
По словам Уполномоченного по правам ребенка Ирины Мирошниковой количество жалоб растёт на 1,5% в год, но ежегодно. Люди недовольны действиями органов опеки, страдают от действий юристов-аферистов, просят наказать руководство школ, конфликтуют с бывшими супругами по поводу проживания детей и так далее. В последнее время лидируют вопросы о нарушении прав детей в семьях родителями. Ирина Юльевна рассказала, что в 2017 году к ней поступило более 50 обращений, составленных по шаблону: формальный текст, из ссылок на нормы действующего законодательства, очень кратко проблема. И за подобную помощь горе-юристы берут с людей плату, причем чеки начинаются от 15 тысяч рублей!
Чаще жалуются красноярцы — рост числа жалоб на 15,4%. Очаг напряженности отмечен в Ачинске. Его вызывают волокита при оформлении детей в приемные семьи, грубость опекунов. Норильчане не могут решить проблемы с устройством детсады. Жители Березовского района недовольны порядком предоставления земельных участков многодетным семьям, жалуются частую смену сотрудники органов опеки, их бездействие и некомпетентность.
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