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В Адыгее любителям гироскутеров напомнили о правилах дорожной безопасности
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В Адыгее любителям гироскутеров напомнили о правилах дорожной безопасности 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
Одним из популярных средств передвижения среди молодежи сегодня является гироскутер.
Автоинспекторы Адыгеи во дворах и местах проката гироскутеров провели профилактические беседы детьми и их родителями. Взрослым объяснили, что, прежде чем приобрести ребенку новый вид гаджета, следует познакомить его с основными правилами дорожной безопасности.
«Любителям гироскутеров разъяснили, что они являются пешеходами и должны подчиняться правилам, установленным именно для этой категории участников дорожного движения, например, нужно спешиться, чтобы перейти дорогу. Важным условием безопасного использования гироскутеров являются ношение средств индивидуальной защиты», рассказали в пресс-службе МВД по Адыгее.
Детям полицейские рекомендовали неукоснительно соблюдать ПДД и не создавать помех другим участникам дорожного движения.
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