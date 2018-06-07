В Адыгее любителям гироскутеров напомнили о правилах дорожной безопасности

Одним из популярных средств передвижения среди молодежи сегодня является гироскутер.

Автоинспекторы Адыгеи во дворах и местах проката гироскутеров провели профилактические беседы детьми и их родителями. Взрослым объяснили, что, прежде чем приобрести ребенку новый вид гаджета, следует познакомить его с основными правилами дорожной безопасности.

«Любителям гироскутеров разъяснили, что они являются пешеходами и должны подчиняться правилам, установленным именно для этой категории участников дорожного движения, например, нужно спешиться, чтобы перейти дорогу. Важным условием безопасного использования гироскутеров являются ношение средств индивидуальной защиты», рассказали в пресс-службе МВД по Адыгее.

Детям полицейские рекомендовали неукоснительно соблюдать ПДД и не создавать помех другим участникам дорожного движения.