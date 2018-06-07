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Волгоградский музыкальный театр проводит выездные детские спектакли
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Волгоградский музыкальный театр проводит выездные детские спектакли 

АиФ Волгоград 54 минуты назад
Фото: АиФ Волгоград
Волгоградский музыкальный театр проводит выездные детские спектакли для ребят, отдыхающих в пришкольных лагерях. По данным пресс-службы городской администрации, один из таких спектаклей состоялся 6 июня на сцене культурно-досугового комплекса «21 век» Дзержинского района. Артисты показали ребятам музыкальную сказку «День рождения Кота Леопольда».
«Это шаг навстречу жителям Волгограда. Нам интересно показывать свои работы на разных площадках. Сегодня мы выезжаем с детскими спектаклями в школы и досуговые центры. Очень приятно видеть, как откликаются на такие приглашения и взрослые, и дети», — отметил директор музыкального театра Дмитрий Полянин.
В июне театр покажет более 10 постановок в разных районах города. Музыкальную сказку «Золотой цыпленок, или мой Добрый папа» уже посмотрели школьники Кировского и Советского районов. В ближайших планах поездки к ребятам в Ворошиловский и Красноармейский районы.
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