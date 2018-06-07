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Специальные наушники окунули глухих детей в мир звуков
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Специальные наушники окунули глухих детей в мир звуков 

ИА Север-Пресс 54 минуты назад
Фото: ИА Север-Пресс
Сегодня, 7 июня, в Культурно-деловом центре прошел виртуальный показ «Все о Муми-троллях», на который пригласили детей с нарушением слуха.
Им выдали специальные наушники, действующие по принципу слухового аппарата, помогающие лучше слушать концерты и спектакли.
«Абсолютно все мероприятия адаптированы для такой категории граждан. Любой может попросить наушники и наслаждаться концертами или спектаклями. Сейчас таких комплектов пять, сегодня ими воспользовались трое детей», — рассказала ведущий менеджер отдела маркетинга и реализации культурно-деловых проектов Юлия Гончарук.
Культурно-деловой центр в 2016 году в рамках программы «Комфортная среда» приобрел пять комплектов наушников для такой категории граждан.
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