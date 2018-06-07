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Утро в летнем лагере школы № 1507 начинается с музыкальной зарядки
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Утро в летнем лагере школы № 1507 начинается с музыкальной зарядки 

Наш Теплый стан 40 минут назад
Фото: Наш Теплый стан
Дети образовательного комплекса «школа № 1507» интересно и весело проводят каникулы в летнем лагере по программе «Московская смена».
«Врачи», — сообщается на сайте школы — «взвесили наших детишек, будем ждать прибавления в весе к концу Смены. Как всегда, прошла работа кружков, а также для всех ребят состоялся квест „Юные мореплаватели“, где вместе с Пиратом, дети открывали для себя тайны Мирового океана. Ко Дню русского языка в отрядах прошли беседы, викторины, литературная гостиная, конкурсы рисунков на асфальте, посвящённые творчеству А. С. Пушкина. Ребята из 1 отряда побывали в Океанариуме Крокус Сити. Музей Великой Отечественной войны 1941-1945 годов посетили ребята 4 и 5 отряда. Они постигали „Военную тайну“.
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