Санаторий «Горняцкий» открыл летний оздоровительный сезон для детей

В санатории «Горняцкий» компании «Металлоинвест» стартовал летний оздоровительный сезон для школьников. В первую летнюю смену в здравнице отдохнут 350, а всего за время каникул — почти 1500 юных железногорцев.

Детское отделение санатория проводит оздоровительные процедуры по направлениям: гастроэнтерология, офтальмология, педиатрия, пульмонология, травматология и ортопедия. Ребятам делают массаж, проводят физиопроцедуры и занятия лечебной физкультуры. Хорошая лечебная база, созданная компанией «Металлоинвест», сделала санаторий одним из лучших в Черноземье.

Летний оздоровительный период отличается от других сезонов еще и более насыщенной досуговой деятельностью. В этом дети и их родители смогли убедиться еще в момент отправки в лагерь — предыдущая смена провела для преемников танцевальный флешмоб. Такая акция — новшество санатория, теперь она станет традиционной.

«Отличный отдых ребятам гарантирован. В санатории их ждут прогулки, купание в озере и бассейне, походы в лес, творческие конкурсы. К летнему оздоровительному сезону мы всегда готовимся основательно, — рассказал Борис Сорокин , главный врач санатория «Горняцкий». — Самое главное, чтобы была хорошая погода и у детей было хорошее настроение, а мы сделаем все, чтобы им было весело, хорошо, уютно, и они чувствовали себя в санатории, как дома».

При поддержке Металлоинвеста актовый зал оборудован современной звуковой аппаратурой, построен крытый бассейн, работают библиотека и тренажерный зал. Для проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий используются площадки с травяным и искусственным покрытием, уличные тренажеры.

Школьники от предстоящего отдыха ждут новых впечатлений.

«Я еду в первый раз и мне очень интересно, хочется найти новых друзей, больше общения, посетить дискотеки, — сказала Ева Муллина. — Лето — это когда интересно и весело!»

Старт летнему оздоровительному сезону уже дан во всех регионах присутствия компании «Металлоинвест».