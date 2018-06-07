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Дети вместе с сотрудницей Мосприроды побывали на «Острове сокровищ»
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Дети вместе с сотрудницей Мосприроды побывали на «Острове сокровищ» 

Наш Теплый стан 21 минуту назад
Фото: Наш Теплый стан
В здании по адресу ул. Генерала Тюленева д.5, к.2 прошло увлекательное интерактивное занятие «Остров сокровищ».
Чтобы изучение природы ничем не напоминало обычное занятие, но было увлекательным и информативным, Кристина Игоревна разработала квест-приключение «Остров сокровищ». Дети прошли испытание на меткость, ловкость и внимание, разгадывали загадки, искали следы зверей. Дошколята перевоплотились в пиратов, они стали исследователями и первооткрывателями. Занятие было прекрасно продумано, проведено интересно, с использованием разнообразных форм работы с детьми. Воспитанники получили заряд положительных эмоций и много новых знаний.
«Экологическое воспитание — одно из актуальных направлений в образовании детей. Если мы хотим сберечь планету, то говорить об этом, проводить акции, работать в этом направлении с детьми необходимо с самого их раннего возраста», — сказала Кристина.
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