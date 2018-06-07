Чемпионат по футбольному фристайлу среди школьников на приз РФС пройдет в преддверии ЧМ-2018

Мосгортур и Российский футбольный союз (РФС) проведут конкурс по футбольному фристайлу в преддверии чемпионата мира по футболу — 2018 среди школьников в детских загородных лагерях. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Мосгортура.

«9 июня в детских лагерях, где организаторами отдыха выступают департамент культуры города Москвы и Мосгортур, пройдет чемпионат по футбольному фристайлу на приз Российского футбольного союза. Также дети подготовят рисунки, видео и поделки, которые будут переданы футболистам сборной России», — сказали в пресс-службе.

Как уточняется, чемпионат пройдет среди детей, отдыхающих в 12 загородных лагерях. «Задача участников — набить мяч максимальное количество раз. Абсолютный чемпион получит оригинальный мяч ЧМ-2018 от Российского футбольного союза. Участникам, занявшим второе и третье места, достанутся спортивные сувениры от Мосгортура», — пояснили в пресс-службе.

Также по результатам всех баз отдыха детскому лагерю с наибольшим средним показателем вручат «Кубок болельщика». Результаты конкурса будут подведены 13 июня, в преддверии открытия ЧМ-2018.

«Московские школьники отдыхают в загородных лагерях Крыма, Краснодарского края, Азовского моря, Центральной России и Белоруссии, но благодаря нашему чемпионату они смогут приобщиться к мировому спортивному празднику. В акции Мосгортура и РФС смогут принять участие 1 тыс. 650 детей, которые отправились на отдых на первую смену. Для того чтобы показать наилучшие результаты, «московские вожатые» проведут мастер-классы по футбольному фристайлу и каждый день будут выделять время на подготовку», — привели в пресс-службе слова генерального директора Мосгортура Василия Овчинникова

В пресс-службе также добавили, что помимо чемпионата по футбольному фристайлу, Мосгортур запустит акцию «Поддержи нашу сборную». По результатам жеребьевки за каждой базой отдыха будет закреплен игрок сборной, для которого дети подготовят рисунки, сочинения, поделки и видео. РФС передаст все пожелания детей футболистам сборной России.