Мосгортур и РФС проведут конкурс к открытию ЧМ-2018

Мосгортур проведет чемпионат по футбольному фристайлу среди детей, отдыхающих в 12 загородных лагерях. Задача участников — набить мяч максимальное количество раз. Абсолютный чемпион получит оригинальный мяч ЧМ-2018 от Российского футбольного союза . Участникам, занявшим второе и третье места, достанутся спортивные сувениры Мосгортура. Также компания сравнит результаты всех баз отдыха. Детский лагерь с наибольшим средним показателем получит «Кубок болельщика».

«Московские школьники отдыхают в загородных лагерях Крыма, Краснодарского края, Азовского моря, Центральной России и Белоруссии, но благодаря нашему чемпионату они смогут приобщиться к мировому спортивному празднику. В акции Мосгортура и Российского футбольного союза могут принять участие все дети, вне зависимости от возраста. Для того, чтобы показать наилучшие результаты, «московские вожатые» проведут мастер-классы по футбольному фристайлу и каждый день будут выделять время на подготовку», — рассказал генеральный директор Мосгортура Василий Овчинников

Помимо чемпионата по футбольному фристайлу, Мосгортур запустит акцию «Поддержи нашу сборную». По результатам жеребьевки за каждой базой отдыха будет закреплен игрок сборной, для которого дети подготовят рисунки, сочинения, поделки и видео. РФС передаст все пожелания детей футболистам сборной России.

Напомним, что к ЧМ по футболу Мосгортур подготовил бесплатную карту болельщика с основными достопримечательностями столицы. Карта доступна на русском, английском и испанском языках и содержит информацию о пяти музейных маршрутах.